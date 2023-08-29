إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة "ردياتير السيارات" فى الزيتون

كتب كريم صبحى - أسماء شلبي

قررت نيابة الزيتون، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، تخصص فى سرقة "ريادتير السيارات" بأسلوب " الفك"، وبيعها خردة لأحد التجار، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة "ريادتير السيارات" المركونة بالشوارع عقب مراقبتها.

ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامه بسرقة "ريادتير" من داخل سيارة بأسلوب "الفك" حال توقفها بدائرة القسم، وبمناقشته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة "البطاريات ، الردياتيرات" من داخل السيارات بأسلوب "الفك"، وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه والأدوات المستخدمة.