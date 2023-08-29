اليوم السابع
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إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص من مناطق غمرتها فيضانات عارمة في إقليم بريموريه الروسي

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:22 ص
إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص من مناطق غمرتها فيضانات عارمة في إقليم بريموريه الروسي فيضانات - ارشيفية
أحمد علوى

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أعلن ممثل الدفاع المدني وحالات الطوارئ في إقليم بريموريه الروسي أنه تم إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، من بينهم 864 طفلا، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت الإقليم.

وقال الممثل: "قامت وحدات الإطفاء والإنقاذ في إقليم بريموريه منذ بداية تدهور الوضع بإجلاء السكان من المنازل التي غمرتها الفيضانات ونقل 6101 شخصا، بينهم 864 طفلا، باستخدام القوارب".

وتعرضت البنى التحتية لأضرار جسيمة كما تضررت شبكات إمداد المياه في العديد من مناطق الإقليم، وتم إغلاق الطريق السريع خاباروفسك-فلاديفوستوك جزئيا، وجنح قارب شراعي كبير نحو الشاطئ في فلاديفوستوك.

 

إقليم بريموريه الروسي

روسيا

فيضانات فى روسيا

اخبار العالم



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