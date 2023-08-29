أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة 9 أشخاص فى دونيتسك

تفصيلًا.. أعلن رئيس منطقة دونيتسك الإقليمية بافلو كيريلينكو- في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وإصابة أربعة آخرين، إثر عمليات للجيش الروسي في المنطقة على مدار أمس.

وقال كيريلينكو: "في 28 أغسطس، قتل الروس خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وأصيب أربعة أشخاص آخرين في المنطقة".

وأكد كيريلينكو أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وفي خيرسون.. قال رئيس المنطقة أولكسندر بروكودين- في بيان، اليوم- إن الجيش الروسي شن 61 ضربة على منطقة خيرسون خلال اليوم الماضي، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف بروكودين "خلال اليوم الماضي، نفذ الجيش الروسي 61 غارة، وأطلق 275 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والدبابات وصواريخ جراد واستخدم أنظمة إطلاق متعددة والطائرات بدون طيار والطائرات".

وأشار إلى أن الجيش الروسي ضرب أحياء سكنية من مناطق وأراضٍ ومباني مؤسسات تعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة في مدينة خيرسون ومنطقة بيريسلاف، حيث قتل شخص وأصيب أربعة آخرون.

في المقابل.. ذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن القوات المسلحة الروسية دمرت قطارًا عسكريًا أوكرانيًا، محملا بالذخيرة المدفعية للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وأضافت الوزارة، أن القوات الروسية استهدفت القطار الأوكراني بأسلحة عالية الدقة، ما أدى إلى القضاء على نحو 30 جنديا أوكرانيا وتدمير عربات تحمل ذخيرة مدفعية، علاوة على 10 قطع من معدات القوات المسلحة الأوكرانية".

من جهتها.. أعلنت سلطات إقليم دونيتسك- في بيان، اليوم- مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين، جراء قصف أوكراني استهدف أراضي المدنية.

وأوضحت السلطات، أن قوات كييف قصفت مدنا وبلدات في المدينة بأسلحة ثقيلة 80 مرة خلال الساعات الماضية، وذلك بإطلاق 277 صاروخا وقذيفة بما فيها قذائف عنقودية.

وكانت سلطات الإقليم قد أعلنت تسجيل 68 عملية قصف أوكرانية خلال اليوم السابق.

وفى وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 261 ألفا و840 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.