أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة 9 أشخاص فى دونيتسك

أعلنت أوكرانيا مقتل خمسة من سكان منطقة دونيتسك وإصابة أربعة آخرين، إثر عمليات للجيش الروسى فى المنطقة.. فيما أعلنت روسيا مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين، جراء قصف أوكرانى على الإقليم.
تفصيلًا.. أعلن رئيس منطقة دونيتسك الإقليمية بافلو كيريلينكو- في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وإصابة أربعة آخرين، إثر عمليات للجيش الروسي في المنطقة على مدار أمس.
وقال كيريلينكو: "في 28 أغسطس، قتل الروس خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وأصيب أربعة أشخاص آخرين في المنطقة".
وأكد كيريلينكو أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.
وفي خيرسون.. قال رئيس المنطقة أولكسندر بروكودين- في بيان، اليوم- إن الجيش الروسي شن 61 ضربة على منطقة خيرسون خلال اليوم الماضي، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين.
وأضاف بروكودين "خلال اليوم الماضي، نفذ الجيش الروسي 61 غارة، وأطلق 275 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والدبابات وصواريخ جراد واستخدم أنظمة إطلاق متعددة والطائرات بدون طيار والطائرات".
وأشار إلى أن الجيش الروسي ضرب أحياء سكنية من مناطق وأراضٍ ومباني مؤسسات تعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة في مدينة خيرسون ومنطقة بيريسلاف، حيث قتل شخص وأصيب أربعة آخرون.
في المقابل.. ذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن القوات المسلحة الروسية دمرت قطارًا عسكريًا أوكرانيًا، محملا بالذخيرة المدفعية للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.
وأضافت الوزارة، أن القوات الروسية استهدفت القطار الأوكراني بأسلحة عالية الدقة، ما أدى إلى القضاء على نحو 30 جنديا أوكرانيا وتدمير عربات تحمل ذخيرة مدفعية، علاوة على 10 قطع من معدات القوات المسلحة الأوكرانية".
من جهتها.. أعلنت سلطات إقليم دونيتسك- في بيان، اليوم- مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين، جراء قصف أوكراني استهدف أراضي المدنية.
وأوضحت السلطات، أن قوات كييف قصفت مدنا وبلدات في المدينة بأسلحة ثقيلة 80 مرة خلال الساعات الماضية، وذلك بإطلاق 277 صاروخا وقذيفة بما فيها قذائف عنقودية.
وكانت سلطات الإقليم قد أعلنت تسجيل 68 عملية قصف أوكرانية خلال اليوم السابق.
وفى وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 261 ألفا و840 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و414 دبابة و8 آلاف و579 من المركبات المدرعة و5 آلاف و450 من النظم المدفعية و733 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و500 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و909 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 820 من المعدات الخاصة و4 آلاف و387 طائرة مسيرة وإسقاط 1419 من صواريخ كروز".
وفي سياق متصل، ذكرت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مدينة توريتسك، في منطقة دونيتسك، بنظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراجان، ما تسبب في مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.
وأوضح مكتب المدعي العام الإقليمي في دونيتسك أن القصف وقع خلال الساعات الماضية ربما باستخدام الذخائر العنقودية من نوع أوراجان MLRS.
وبحسب الجهات الأمنية، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً، جراء إصابتها بقذيفة معادية حيث كانت في ساحة منزلها وقت الهجوم، فيما أصيب 3 آخرون من السكان المحليين - زوجان يبلغان من العمر 72 و73 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 88 عامًا - بشظايا وكدمات.
وكان جميع الضحايا في منازلهم أثناء القصف، وهم حاليا في المستشفى، كما تسبب الهجوم في إلحاق أضرار بالمنازل الخاصة والمجمعات السكنية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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