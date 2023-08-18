أوقاف الأقصر تبدأ قافلة دعوية موسعة فى مساجد حاجر كومير ومدينة القرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى فعاليات القافلة الدعوية الموسعة بين الأزهر الشريف ورجال الأوقاف بعدد من الإدارات والمدن المختلفة، اليوم الجمعة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

من جانبه أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية عن قيام الوزارة بتسيير قافلة دعوية موسعة بأوقاف الأقصر، وذلك بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، وعلى رأسهم قيادات الدعوة بالمديرية، حيث انطلقت فعاليات القافلة بإستضافة مساجد إدارة أوقاف حاجر كومير بمدينة إسنا، عبر عقد إجتماع موسع مع أعضاء القافلة، وقد حضر الاجتماع كلا من الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ عبدالرحيم محمود محمد مدير إدارة أوقاف حاجر كومير، كما تم بدء القافلة فى الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف بمركز ومدينة القرنة.

فيما أكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل الوزارة، عن تشرف مديرية أوقاف الأقصر بالإعلان عن فرش مسجد سيد الشهداء حمزة بالقرنة بسجاد المحراب الجديد، موجهاً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى إعمار بيوت الله تبارك وتعالى مبنى ومعنى.



القافلة الدعوية الموسعة خلال عملها بمساجد القرنة

أوقاف الأقصر تبدء قافلة دعوية موسعة فى المساجد



بدء قافلة دعوية موسعة فى مساجد حاجر كومير



فعاليات قافلة دعوية موسعة فى مساجد حاجر كومير ومدينة القرنة



قافلة دعوية موسعة فى مساجد حاجر كومير ومدينة القرنة