آخر موعد 21 سبتمبر.. شروط التحويلات بكلية الإعلام جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

أعلنت جامعة عين شمس شروط تحويلات العام الجامعى 2023-2024، بكلية الإعلام، وهى أن يكون الطالب منقولاً من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة وفقاً للقواعد المنظمة.

وأكدت الشروط، أنه لا يجوز قبول الطلاب من الكليات المناظرة إلى الفرقة الثالثة والرابعة، وأن يكون الطالب حاصلاً على تقدير GPA على الأقل في العام السابق، وأن يتبع الطالب التوزيع الجغرافي لجامعة عين شمس.

كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومى متضمنة عنوان الطالب قد مضى على استخراجها سنة على الأقل، ولا تقبل الكلية نقل القيد، ولا تقبل الكلية المفصولين، ولا تقبل الكلية المؤهلات العليا، ولا تقبل الكلية الحالات الخاصة نظراً لطبيعة الدراسة العملية بالكلية.

وأشارت الجامعة إلى أنه لا تنطبق قواعد التشعيب الخاصة ببرامج الكلية على الفرقتين الأولى والثانية وبدء التشعيب بالفرقة الثالثة.

ويواصل قطاع شؤون التعليم والطلاب تحت رعاية الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 21 سبتمبر ، وذلك من خلال منصة التحويلات الإلكترونية جامعة عين شمس على الـــ QR الموضح أدناه بالصور المرفقة مع البيان.

والتحويلات تتم من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية لخدمة التحويلات والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، والتي توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة لأخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة، من خلال خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية التي تتضمن دخول الطالب على المنصة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.

والطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة ، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق منصة التحويلات الإلكترونية .

وتتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات ، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل، كما نلتزم بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن آليات قبول الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.