150 مليون دولار استثمارات لحفر آبار.. واستكشافات بترولية بالبحر الأحمر

كتبت – مروة الغول

تستمر شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول فى تنفيذ مشروعاتها المشتركة وتطويرها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف خاصة بعد ما حققته خلال المرحلة الأولى فى مشروع البحر الأحمر، وفيما يلى أهم المعلومات عن البحث والاستكشاف للبترول بالبحر الأحمر وكانت كالتالى..

1-تم الانتهاء من المرحلة الثانية لتجميع بيانات سيزمية ثلاثية الأبعاد بمناطق امتياز البحر الأحمر بمساحة 6557كم .

2-جارى عمل المعالجة النهائية لهذه البيانات تمهيداً لحفر ابار استكشافية بإجمالي استثمارات تزيد عن 150 مليون دولار.

3- تم التوسع فى حفر الآبار الاستكشافية بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة حيث حققت شركة بتروجلف كشفها البترولى بحقول جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس وذلك بحفر عدد من الآبار الاستكشافية الناجحة بداية من حضر البشر 3-GNN حيث يعتبر هذا البئر كشفا جديدا والذى ساهم فى رفع معدلات الإنتاج بالإضافة إلى زيادة احتياطى الشركة من الزيت.

4- وبالنسبة لمناطق البحث والاستكشاف تم التوسع في حفر الآبار الاستكشافية بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة حيث حققت شركة بتروجلف كشفها البترولى بحقول جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس وذلك بحفر عدد من الآبار الاستكشافية الناجحة التي ساهمت فى رفع معدلات الإنتاج بالإضافة إلى زيادة احتياطى الشركة من الزيت وبالنسبة لمناطق البحث والاستكشاف.

5- حفر عدد من الآبار الاستكشافية بمناطق امتياز غرب جبل الزيت وجنوب رأس العش ووادى دب بالصحراء الشرقية جارى تقييمها و عمل دراسات جيولوجية وجيوفيزيقة لتنفيذ برامج العمل المدرجة باتفاقيات الإلتزام.