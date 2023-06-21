وزارة قطاع الأعمال تستهدف جذب استثمارات لتنمية 50 ألف فدان بتوشكى

كتب عبد الحليم سالم

‏تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام، جذب استثمارات جديدة لشركة جنوب الوادي في منطقة توشكي للاستثمار فى العديد من المشروعات في المجالات الزراعية والحيوانية والاستزراع السمكى ، والمجازر الآلية بمساحة تصل إلى نحو 50,000 فدان متاحة للشراكه مع القطاع الخاص، لاسيما بعد النجاح في الشركة على حوالي 15,000 فدان مع القطاع الخاص في العديد من الزراعات .

‏كما تسعى الوزارة إلى زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل محاصيل الأعلاف والقمح والمحاصيل الزيتية والذرة ،بالإضافة إلى الزراعة العديد من الاصناف المطلوبة فى السوق المحلي بصورة تجريبية ،تمهيدا للتوسع فيها خلال الموسم المقبل ،وذلك وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والذي أعاد هيكلة شركة جنوب الوادي، وأعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة الماضية ، بعد تشكيل لجنة تقييم الأعمال لمجلس الإدارة السابق.

وذكر تقرير القابضة للتشييد أنه تم تعديل خريطة أرض موقع الشركة بتوشكى بإضافة 9676 فدانًا للشركة لتصبح المساحة حوالي 50 ألف فدان، حيث قامت الشركة باستصلاح نحو 4300 فدانًا وجاري استصلاح 4500 أخرى قبل موسم الزراعة في سبتمبر المقبل بإجمالي حوالي 9000 فدان، كما تم استرداد 5000 فدان من المستأجرين.

وبلغت الأراضي المؤجرة حوالي 9231 فدان منزرعة بواسطة المستأجرين، وحوالي 69.5 فدان أشجار تنقيط منزرعة بواسطة الشركة، مشيرًا إلى بيع 14400 فدان لعدة مستثمرين، والباقي من المساحات ويمثل حوالي 21000 فدان أراض غير منزرعة مختلفة التوصيف الإنتاجي.