تشغيل عناية الأطفال ووحدة حضانات مستشفى فاقوس المركزى بالشرقية.. صور

الشرقية – إيمان مهنى

أجرى الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية بمستشفى فاقوس، لمتابعة التشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة بالمستشفى، ويسع لعدد 8 أسرة، وتم دعمها بأحدث الأجهزة الطبية، والتي تأتي ضمن خطة تطوير الدور الثالث بمبني الإدارة، والتي تشمل قسم الحضانات الجديد، والذي تم تشغيله منذ عدة أسابيع، بعد تطويره ورفع كفاءته، بجانب تطوير عناية الأطفال بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 5.5 مليون جنيه ، لتصل القدرة الاستيعابية للحضانات 20 بعد أن كانت 15حضانة بالقسم القديم، ويأتي هذا أيضاً بعد تطوير ورفع كفاءة معمل المستشفى بتكلفة تقديرية 1.5 مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.

وتابع قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تقديم الخدمة للمرضى والمصابين، والتدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية مثل جهاز الصدمات الكهربائية، وقام بمناظرة سجلات التردد على القسم، وغرفة الانعاش القلبي الرئوي بها، ومناظرة محضر فتح وغلق عربة الطوارئ، كما تفقد الصيدلية الموحدة والتي تعمل على مدار الـ24ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وعدم وجود أي نواقص بالأصناف المختلفة بالصيدلية، موجهاً بوضع كميات تكفي يومي عمل فقط وفقاً للاستهلاك اليومي، ويتم الاستعاضة بعد ذلك في حالة الاحتياج.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود مع ممثلي الإدارة الهندسية بوزارة الصحة والسكان، ولجنة تضم مديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، مقترح تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات الجراحية، بجانب تطوير وحدة الإفاقة وبعض الأقسام الداخلية، ونقلها بالدور الخامس، مع وضع تصور للبرنامج الوظيفي لهذه الأقسام وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

كما تفقد "مسعود" قسم العمليات الحالي، وقام بمناظرة لستة العمليات، موجهاً بضرورة الإهتمام بإجراء العمليات ذات المستوي الثالث، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما تفقد قسم الحضانات، وتم الاطمئنان على انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ومتفقدا وحدة العناية المركزة، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية لإحدى الممرضات بالمستشفى، والتي تتلقى الخدمة الطبية بالعناية، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية لها، ولجميع المرضى بالمستشفى.

تشغيل عناية الإطفال ووحدة حضانات مستشفى فاقوس (1)



تشغيل عناية الإطفال ووحدة حضانات مستشفى فاقوس (2)



تشغيل عناية الإطفال ووحدة حضانات مستشفى فاقوس (3)