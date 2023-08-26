بولندا: وصول 32 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أحمد علوى

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، السبت، وصول نحو 32 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 14.97 مليون لاجئ.

وذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، وفقا لراديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم، أن نحو 32 ألفا و100 أوكراني غادروا بولندا أمس الجمعة عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ أكثر من 13.23 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.