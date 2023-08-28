وفاة شخص بسكتة قلبية حزنا على وفاة طفليه التوأم بالغربية

الغربية عادل ضرة

سادت حالة من الحزن بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية حزنا على وفاة شاب بسكتة قلبية بعد ساعات من وفاة طفليه التوأم داخل الحضانة حزنا عليهم، وتم دفنهم في جنازة كبيرة بالمقابر.

كان الشاب المتوفي قد تعرض لأزمة نفسية شديدة بعد وفاة طفليه التوأم أمس داخل إحدى الحضانات وتعرض لوعكة صحية شديدة بسبب الحزن عليهما، وتم دفنهما امس بالمقابر، وتعرض الشاب والد الطفلين لأزمة صحية مفاجئة نتج عنها توقف عضلة القلب ووفاته.

وكشف أحد جيرانه أن الشاب كان متزوجا من سيدة وأجروا عملية حقن مجهري ورزقا بهذين الطفلين وتم ادخالهما للحضانة وتوفيا داخل الحضانة، ودخل والدهم في حالة حزن شديدة وتوفي حزنا عليهم.