محافظ الغربية يشهد فعاليات التمكين الاقتصادى لتسليم مشروعات صغيرة للمستحقين

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات التمكين الاقتصادي لمؤسسة حياة كريمة وبالتعاون مع جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني، لتوزيع قروض لتنمية الحرف والمشروعات الصغيرة وأكشاك للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، بحضور العقيد محمد عادل مطر رئيس قطاع المساعدات بمؤسسة حياة كريمة، العقيد مينا سامي رئيس قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة حياة كريمة، العقيد محمد جمال مدير إقليم الدلتا بمؤسسة حياة كريمة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مكتب حياة كريمة بالغربية، جمعية الأورمان بالغربية بديوان عام محافظة الغربية.

وخلال الفعالية سلم المحافظ 71 قرضا حسنا لصالح المشروعات متناهية الصغر قيمة القرض الواحد ثلاثين ألف جنيه، كما تم تسليم 22 مشروع كشك تكلفة الواحد أربعين ألف جنيه.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري مستمرة في تنفيذ فاعليات وأنشطتها داخل قرى المرحلة الأولى والثانية من أجل توفير الخدمات والبرامج التوعوية والتنموية ضمن خطة المبادرة لتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا.

وأشاد المحافظ بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة، في تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جهود الدولة من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالينا بقرى الريف.

وعلى هامش الاحتفال، استمع المحافظ لشكاوى وطلبات المواطنين، موجها بحلها على الفور .

تأتي فعاليات اليوم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم وكذلك الحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.