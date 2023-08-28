وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث تصادم ببنها.. وأسرته: كان في طريقه لصلاة الفجر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، وفاة شاب متأثرًا بإصابته بعد تعرضه ل حادث تصادم بسيارته، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى بنها الجامعى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

كان مدير أمن القليوبية، تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم ببنها فى محافظة القليوبية، انتقلت الأجهزة المعنية وتبين تصادم سيارة بها شابين مما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي.

وتبين وفاة أحدهما ويدعى "معاذ م" متأثرا بإصابته بعد خضوعه للعلاج بمستشفى بنها الجامعي، فيما تم نقل زميله ويدعى "على ع"، إلى مستشفى التأمين الصحي فى القليوبية لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات، عن أن المتوفي يبلغ من العمر 15 عاما أنهى دراسته الإعدادية بتفوق وكان يستعد للمرحلة الثانوية، وأفادت أسرتيهما أنهما كان في طريقهما لأداء صلاة الفجر وتعرضا للحادث.