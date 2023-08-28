اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث تصادم ببنها.. وأسرته: كان في طريقه لصلاة الفجر

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:10 م
وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث تصادم ببنها.. وأسرته: كان في طريقه لصلاة الفجر إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، وفاة شاب متأثرًا بإصابته بعد تعرضه لحادث تصادم بسيارته، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى بنها الجامعى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.
 
كان مدير أمن القليوبية، تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم ببنها فى محافظة القليوبية، انتقلت الأجهزة المعنية وتبين تصادم سيارة بها شابين مما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي.
 
وتبين وفاة أحدهما ويدعى "معاذ م" متأثرا بإصابته بعد خضوعه للعلاج بمستشفى بنها الجامعي، فيما تم نقل زميله ويدعى "على ع"، إلى مستشفى التأمين الصحي فى القليوبية لتلقي العلاج.
 
وكشفت التحريات، عن أن المتوفي يبلغ من العمر 15 عاما أنهى دراسته الإعدادية بتفوق وكان يستعد للمرحلة الثانوية، وأفادت أسرتيهما أنهما كان في طريقهما لأداء صلاة الفجر وتعرضا للحادث.

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مصرع شاب

مصرع طالب

مدينة بنها

اخبار محافظة القليوبية

مديرية امن القليوبية

حادث تصادم

مستشفى بنها الجامعي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة