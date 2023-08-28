ورشة عمل لمناقشة مستهدفات الخطة التنفيذية لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، ورشة عمل لمناقشة مستهدفات الخطة التنفيذية للمديرية، والتي ترتكز على تطبيق 3 محاور رئيسية تتضمن: تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، تعليم يتسم بالجودة والتميز وفقا للمعايير العالمية ، تحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وحضر فعاليات الورشة ، التي عقدت بقاعة المديرية ، محمد عبد التواب وكيل الوزارة ، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية محمد رمضان مدير عام التعليم العالم والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية منال عاشور مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات ومديرو عموم إدارات التعليم والإدارات النوعية وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية ورؤساء أقسام التخطيط بالإدارات

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الحوار والمناقشات وتبادل الخبرات والتي تعود نتائجها بالنفع على العملية التعليمية خاصة وعلى المجتمع عامة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن توصيات الحوار المجتمعي لتطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة التربية والتعليم والذي أطلقه الوزير الدكتور رضا حجازي في الثالث عشر من أغسطس الجاري ، تحت مظلة استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 والتي توفر خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح يتسم فيها التعليم بالجودة والتميز ، وفقا للمعايير العالمية.