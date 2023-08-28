نصائح لمرضى القولون العصبى بالابتعاد عن تناول البقوليات.. اعرف التفاصيل

كتبت رانيا عامر

يعانى أغلبية الأشخاص من خطر الإصابة بمرض القولون العصبي، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها العامل النفسي وآخر مادى بالإضافة إلى سوء التغذية.

أوضحت الدكتورة أسماء جميل، استشارى الجهاز الهضمى بكلية طب جامعة المنصورة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه على مرضى القولون العصبي تجنب الأكلات التي يحدث لها تخمر في الأمعاء وأشهرها البقوليات "الفول والبسلة"، التي تحتوى على مواد يصعب هضمها في الأمعاء.

كما نصحت الطبيبة بالابتعاد عن الخضراوات الآتية لمرضى القولون العصبى، منها: "الكرنب والقرنبيط والبروكلى"، كما شددت على ضرورة تجنب الأطعمة التي تحتوى على مواد حافظة لاحتوائها على مادة الجلوتين تلك المادة التي تساعد على انتفاخ المعدة وتزيد من التهاب القولون .

وأكدت استشارى الجهاز الهضمى بكلية طب جامعة المنصورة أن المقليات تساهم في زيادة ألم القولون، بجانب كل منتجات الكافيين، إذا كان الشخص يعانى من القولون مع الإمساك فيجب عليه الابتعاد نهائيا عن الكافيين، وإذا كان يعانى من القولون العصبى مع الإسهال فيمكنه شرب الكافيين.

وبالنسبة للسكر الدايت الذى انتشر في السنوات الأخيرة باستخدامه في إنقاص الوزن، إلا أنه تم اكتشاف أنه يحتوى على مواد تقتل البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمى في الأمعاء وهذا يزيد من أعراض القولون العصبى، موضحة أن كل ما سبق أسباب تزيد من إصابة الفرد بالقولون العصبى .