القولون العصبى.. اعرف قائمة الممنوعات والأطعمة الواجب تناولها يوميًا

كتبت ميرفت رشاد

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب معدي معوي شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة، يتميز بأعراض مثل آلام البطن والانتفاخ والغازات وتغيرات في عادات الأمعاء (الإسهال أو الإمساك)، إنها حالة مزمنة ليس لها علاج معروف ، ولكن يمكن السيطرة على أعراضها، يمكن لبعض الأطعمة أن تحسن الأعراض أو تزيدها سوءًا لدى الأفراد المصابين بمتلازمة القولون العصبي، وإليك الأطعمة التي يجب عليك تناولها وتجنبها من أجل صحة أفضل إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الأطعمة التي يجب تناولها إذا كان لديك متلازمة القولون العصبي

1. الأطعمة الغنية بالألياف

تناول الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والأرز البني، وكذلك الفواكه والخضراوات، يساعد في الحفاظ على حركات الأمعاء المنتظمة.

2. الأطعمة البروبيوتيك

يحتوي الزبادي واللبن الرائب ومخلل الكرنب والأطعمة المخمرة الأخرى على بكتيريا مفيدة يمكن أن تساعد في موازنة ميكروبيوم الأمعاء وتقليل أعراض القولون العصبي.

3. الأطعمة قليلة الدسم

يمكن أن تكون اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم، أسهل في الهضم للأفراد المصابين بمرض القولون العصبي.

4. الزنجبيل

لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي، يمكن إضافة الزنجبيل الطازج إلى الوجبات أو تناوله كشاي الزنجبيل.

5. النعناع

يمكن لشاي أو زيت النعناع أن يريح عضلات الجهاز الهضمي ، ويقلل من الانتفاخ وآلام البطن المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي.

6. الماء وشاي الأعشاب

يمكن أن يساعد شرب الماء وشاي الأعشاب ، مثل البابونج أو الشمر ، في تخفيف أعراض القولون العصبي.

الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كان لديك متلازمة القولون العصبي:

1. الأطعمة الغنية بالدهون

الأطعمة المقلية وقطع اللحم الدهنية والصلصات الكريمية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي ، خاصة إذا كنت تعاني من الإسهال.

2. الأطعمة الحارة

يمكن للفلفل الحار ومسحوق الفلفل الحار والأطعمة الحارة الأخرى أن تهيج الجهاز الهضمي وتحفز الأعراض.

3. خضراوات معينة

يمكن أن تسبب الخضروات الصليبية مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط ، وكذلك البقوليات مثل الفول والعدس ، الغازات والانتفاخ.

4. المحليات الصناعية

يمكن أن تؤدي كحول السكر مثل السوربيتول والإكسيليتول ، الموجود عادة في العلكة الخالية من السكر والحلويات والمشروبات ، إلى الإسهال وعدم الراحة في البطن.

5. منتجات الألبان عالية اللاكتوز

يحتوي الحليب والآيس كريم وبعض أنواع الجبن على اللاكتوز ، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض لدى الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. اختر البدائل الخالية من اللاكتوز.

6. الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

يجد بعض الأفراد المصابين بمتلازمة القولون العصبي الراحة عن طريق تقليل الجلوتين أو التخلص منه في نظامهم الغذائي، تجنب القمح والشعير إلا إذا كانت خالية من الجلوتين.