رئيس مياه الشرب بدمياط يستقبل وفد البنك الدولى

دمياط معتز الشربينى

استقبل اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدمياط، وفدا من البنك الدولى والبنك الأسيوى، ووزارة الإسكان، واستشارى وزارة الإسكان، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات الصرف الصحى ببرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة والقائم على النتائج " SRSSP "والممول من البنك الدولى والبنك الأسيوى والذى يهدف إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.

حيث تم تفقد مشروع محطة معالجة الناصرية الجارى تنفيذها بطاقة تصميمية 7000م3/يوم، شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطتى رفع العزازمة والجندى و شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطتى رفع حجاجة وكرم ورزوق.

وأكد "شاهين" على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية والالتزام بالجدول الزمنى وأهمية دور المشاركة المجتمعية.