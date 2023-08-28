اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 02:04 م
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مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالمنوفية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:43 م
مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالمنوفية حادث تصادم - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى 3 أشخاص مصرعهما فى حادث تصادم على  الطريق الاقليمي بالمنوفية بين 3 سيارات ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد من حدوث حادث على الطريق الإقليمي، دائرة المركز ،بالانتقال الفورى  والفحص تبين وقوع حادث بين ثلاث سيارات نقل ثقيل حيث، اصطدمت سياره نقل ثقيل بسيارتين  على جانب الطريق ، الأمر الذى  أدى إلى اشتعال حريق في إحدى السيارات ولقى 3 أشخاص مصرعهم ، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى أشمون العام ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

أمن المنوفية

الطريق الإقليمى

حادث تصادم



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