اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصادرة 1500 لتر مواد بترولية من محطة دون ترخيص بالشرقية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 02:34 م
مصادرة 1500 لتر مواد بترولية من محطة دون ترخيص بالشرقية مواد بترولية - أرشيفية
الشرقية- إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 1500 لتر مواد بترولية داخل محطات وقود تدار بدون ترخيص خلال حملات رقابية بنطاق مركز بلبيس.
 
أفاد بيان بتمكن مفتشي ادارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة و مفتشي الإدارة من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وادارة نشاط بدون ترخيص وعليه تم تحرير محضر جنح رقم 15222جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023م ومحضر جنح رقم 15233جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023م ضد  أصحاب محطات تموين سيارات بناحية حفنا لإدارتهم وممارستهم نشاط بدون ترخيص وعليه تم التحفظ على 1500لتر سولار وبنزين 80 تحت إذن وتصرف النيابة العامة بشأنها.
 
وتحرير محضر جنح رقم 15221 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023م ومحضر جنح رقم 15224جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023م ضد  أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية شبرا النخلة لعدم إمساكهم لسجل 21 بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.
 
ومحضر جنح رقم 15225 لسنة 2023م ضد  المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية.
 
ومحضر جنح رقم 15226 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023م ضد صاحب محل بقالة بناحية حفنا لعدم حملة شهادة صحية وسارية أثناء التفتيش.
 

الشرقية

مديرية التموين بالشرقية

حملات تفتيشية علي محطات الوقود

ضبط بنزين مدعم



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