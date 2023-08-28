مرصد زلازل الأردن: هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر فى مأدبا

عمان (أ ش أ)

أعلن مرصد الزلازل الأردنى، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر، شمال شرق مدينة ذيبان فى محافظة مأدبا.

وذكر المرصد- فى بيان، اليوم- أن الهزة سجلت في تمام الساعة 3:09 فجرًا، ووقعت على عمق 7 كم، مشيرا إلى أن الهزة من الزلازل الضعيفة، والتى قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من موقع الزلزال.

وفى أول أغسطس، سجل مرصد الزلازل الأردنى التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، زلزالا بقوة 3.4 ريختر في منطقة وادي عربة غرب قرية بئر مذكور.

وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان، إن الزلزال المسجل عند الساعة 8:29 صباحا وقع على عمق 10 كم، مشيرا إلى أنه من الزلازل الضعيفة إلى المتوسطة ولم يبلغ بشعور المواطنين به.