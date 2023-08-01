اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 05:36 م
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مرصد الزلازل الأردني: تسجيل 3 هزات في البحر الميت

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:36 م
مرصد الزلازل الأردني: تسجيل 3 هزات في البحر الميت البحر الميت
وكالات

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سجل مرصد الزلازل الأردني، الثلاثاء، 3 زلازل أرضية في منطقة البحر الميت.. وقال مدير المرصد المهندس غسان سويدان، إن الزلزال الأول سجل في تمام الساعة 5.:05 صباحا بتوقيت عمان، بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة البحر الميت.

وأضاف أن الزلزال الثاني سجل في تمام الساعة 9:46 صباحا توقيت عمان، بقوة 2.1 درجة على ريختر في البحر الميت، وبعمل 9 كلم.

وأشار إلى أن الزلزال الثالث كانت قوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، حيث سجل في تمام الساعة 10:43 صباحا توقيت عمان في ذات الموقع، وبعمق 4 كلم.

وأكدت المرصد أن هذه الزلازل تعتبر صغيرة وغير مؤثرة وهي معتادة في هذه المنطقة، ولا يوجد أي شيء يدعو للقلق.

 


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