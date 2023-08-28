اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 07:54 م
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محافظ كفر الشيخ: تشغيل تجريبى مؤقت لوحدة مرور قلين لحين افتتاحه رسميا

الإثنين، 28 أغسطس 2023 07:30 م
محافظ كفر الشيخ: تشغيل تجريبى مؤقت لوحدة مرور قلين لحين افتتاحه رسميا تشغيل تجريبي مؤقت لمرور قلين
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تشغيل مرور قلين تشغيل تجريبى مؤقت، لحين افتتاحه رسميا فى أعياد الشرطة، مؤكدًا أن مرور قلين سيقدم كافة الخدمات التى يقدمها المرور للسائقين والمترددين عليه من أهالى مدينة قلين والقرى والتوابع التابعة لمركز قلين.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر، لمدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة المرور بكفر الشيخ، على التعاون بين المحافظة ومديرية الأمن، للعمل لصالح المواطنين.

يذكر أن مدينة الرياض تشهد إقامة مبنى مرور بها، سيتم العمل به وتشغيله عقب الانتهاء منه، وتشهد محافظة كفر الشيخ، إقامة فروع لمرور كفر الشيخ بالمراكز، لتسهيل أداء الخدمات المرورية، وعدم الانتقال لإدارة المرور بكفر الشيخ.


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