أجواء حارة ورطوبة عالية على مدن وقرى كفر الشيخ وزيادة الإقبال على مصيف بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستمر الأجواء الحارة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم الاثنين، فسجلت محافظة كفر الشيخ، 34 درجة كدرجة عظمى، 36 درجة محسوسة، و23 درجة صغرى، لتكون الأجواء حارة خاصة في ظل ارتفاع الرطوبة، وتوافد عدد كبير من المصطافين على مصيف بلطيم، هروبا من ارتفاع حرارة الجو، ولجوء لمياه البحر المتوسط الممتدة بطول 12 كيلو بـ 6 شواطئ، الذي يتميز به مصيف بلطيم.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين بتوخي الحذر نظرا لارتفاع الأمواج، كما وجه هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، بمتابعة انتشار فرق الإنقاذ بطول الشواطئ الـ 6، حفاظا على حياة المصطافين.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية أن الأجواء صافية حارة على شمال البلاد مع هدوء نسبي في الرياح وارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيانها، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى المقاسة فى الظل 33 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة مئوية.