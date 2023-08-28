محافظ جنوب سيناء يتابع آخر مستجدات القرية التراثية بشرم الشيخ استعدادا لافتتاحها

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، خلال جولة تفقدية، اليوم،اخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرضمخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

لفت المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية و مدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن،وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

أشار المحافظ ان ذلك في اطار الاستعداد لافتتاح القرية منتصف سبتمبر من العام الجاري.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية، وكان بانتظاره في موقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والحهات المشرفة على التنفيذ.

كما قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بزيارة لمبنى الرصد الأمني اليوم الاثنين، وتفقد آخر المستجدات استعدادا لافتتاحه أكتوبر من العام الجاري.

يشار الي ان المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية، وكان بانتظاره في موقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والحهات المشرفة على التنفيذ.