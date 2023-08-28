اليوم السابع
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جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة والهضبة بشرم الشيخ

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:41 ص
جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة والهضبة بشرم الشيخ جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة
جنوب سيناء - ياسر عامر

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قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة ليلية بمنطقة خليج نعمة سيرًا علي الاقدام، تفقد فيها المحافظ الحركة السياحية للزوار بخليج نعمة، وحرص علي الاطمئنان علي حسن التعامل مع السائحين، وعدم عرض المعروضات خارج المحل، والتزام سائقي التاكسي بالتعريفة المقررة.
 
كما قرر محافظ جنوب خلال الجولة توقيع غرامة مالية كبيرة للمخالفين للقانون وغير الملتزمين بتعليمات عرض السلع، وأيضًا سحب خطوط سير سائقي التاكسيات غير الملتزمين بالتعريفة، وذلك بغرض إظهار مدينة شرم الشيخ بالمظهر اللائق بها أمام وفود المدينة من مختلف الجنسيات.
 
وشدد المحافظ علي النظافة والتجميل وإجراء أعمال الصيانة اللازمة خاصة أن منطقة خليج نعمه تشهد حركة سياحية وتوافد السياح من كافة الجنسيات خلال تلك الفترة.
 
وقام المحافظ خلال الجولة بتفقد منطقة هضبة أم السيد أيضا، مشددًا علي أعمال التجميل والصيانة الدورية للحفاظ علي المظهر أمام المواطنين والوفود. 
 
جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (1)
جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (1)

جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (2)
جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (2)

جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (3)
جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (3)

جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (4)
جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (4)

جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (5)
جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (5)

جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (6)
جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (6)

جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (7)
جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (7)

جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (8)
جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (8)

جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (9)
جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (9)

جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (10)
جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمنطقة خليج نعمة (10)
 
 
 

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

جولات تفقدية

جولة ليلية

حسن التعاملا مع السائحين

الالتزام بالتعريفة

الحركة السياحية

اظهار المدينة بالمظهر اللائق

اجراء اعمال التجميل والنظافة

خليج نعمة

هضبة ام السيد

مدينة شرم الشيخ



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