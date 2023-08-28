اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ بنى سويف يتفقد مخر سيل سنور ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:44 م
محافظ بنى سويف يتفقد مخر سيل سنور ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار محافظ بنى سويف يتفقد مخر السيول
بنى سويف هانى فتحى

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مخر سيل سنور والذي تم تأهيله وتطويره ويجري حاليا تنفيذ بحيرات تجميع وتهدئة ضمن مشروع متكامل لاستيعاب أية كميات من الأمطار والسيول، ضمن خطة المحافظة لمتابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار، وتكثيف المرور على المخرات والمجاري المائية بالمحافظة، وفي إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار والسيول.
 
وخلال الزيارة ناقش المحافظ مستجدات الوضع بالمشروع ، موجها  بالمراجعة المستمرة للأعمال التي تم تنفيذها  بمكونات المشروع والتي تشمل أعمال تبطين وتكاسي وتطهير وتأمين الأعمال الصناعية ،بجانب المتابعة المستمرة لأعمال تطهير المجرى،والهدار وأحواض الترسيب والتهدئة وأحواض التجميع،ضمن الحلول الفنية التي يتم تنفيذها لتدعيم قدرة المخر للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرته للتعامل مع مياه الأمطار والسيول بالكفاءة المطلوبة.
 
رافق المحافظ خلال الزيارة: المهندس نصر بركات البلاصي وكيل وزارة الري ،  هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، ومسؤولو الري والوحدة المحلية والشركة المنفذة لمشروع تأهيل المخر والبحيرات والأحواض.
 
 
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زيارة المحافظ للمخر
زيارة المحافظ للمخر

محافظ بنى سويف يتفقد مخر السيول
محافظ بنى سويف يتفقد مخر السيول

محافظ بنى سويف يتفقد مخر سنور
محافظ بنى سويف يتفقد مخر سنور
 
 

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