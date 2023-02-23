تعرف على أعمال الحماية من مخاطر السيول بمخر سنور فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ل محافظة بنى سويف اليوم الخميس، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير ورفع كفاءة مخر سيل سنور، ضمن خطة المحافظة في مجال متابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار، وتكثيف المرور على المخرات، والمجاري المائية، الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة، والسيول.

واستمع السكرتير العام المساعد لعرض سريع عن مستجدات أعمال استكمال المشروع، متفقدا الوضع الحالي لمجرى المخر، وأعمال التدبيش والميول والأعمال الخرسانية الخاصة بتأمين الأعمال الصناعية والتي شملت: خط الغاز المار بمنطقة المخر، بجانب متابعة أعمال تطهير مجرى المخر، والهدار وأحواض الترسيب والتهدئة وأحواض التجميع ، ضمن الحلول الفنية التي يتم تنفيذها لتدعيم قدرة المخر للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرته للتعامل مع مياه الأمطار و السيول بالكفاءة المطلوبة.

كما تفقد السكرتير العام المساعد منظومة المخلفات الصلبة وتدوير القمامة، خلال زيارته لمصنع تدوير القمامة وإنتاج الوقود البديل RDF، بشرق النيل، حيث تفقد أعمال خطوط الفرز وخط إنتاج الوقود البديل و المراحل التي تمر بها المخلفات لإنتاج RDF، ومراحل التخلص الآمن من النفايات، فضلا عن متابعة الأعمال الصحية التي تكفل السلامة البيئية والاشتراطات الصحية، مؤكدًا على أهمية الصيانة الدورية للمعدات العمل، ووصول كافة المخلفات الطبية للمواقع المخصصة للمعالجة، مشددًا على ضرورة اتباع العاملين لكافة اشتراطات السلامة المهنية، حفاظًا على سلامتهم.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة: هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، الدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، مصطفى فتح الباب مدير مشروع النظافة.