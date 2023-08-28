اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:45 م
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محافظ الوادي الجديد: بدء إنشاء مستشفى الفرافرة المركزى على مساحة 18 ألف متر

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:30 م
محافظ الوادي الجديد: بدء إنشاء مستشفى الفرافرة المركزى على مساحة 18 ألف متر مستشفى الفرافرة المركزى
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تسليم الموقع المخصص لإنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد؛ للبدء في أعمال الإنشاءات على مساحة أكثر من 18 ألف م2، وذلك بحضور لجنة من وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للبنية التحتية والمشروعات القومية، يرافقهم الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة و نبيل حنفي رئيس المركز والجهات المسئولة عن التنفيذ.
 
وأوضح الزملوط أن المستشفى الجديد يتم تنفيذها طبقًا لأحدث التجهيزات والمواصفات اللازمة لتقديم خدمة طبية متكاملة، حيث تضم 57 سرير إقامة داخلي وقسم رعاية مركزة ووحدة غسيل كلوي و وحدة أشعة و12 عيادة خارجية وغرفة عمليات و 11 حضانة أطفال كما قامت اللجنة بمتابعة التجهيزات الجارية بمستشفى الداخلة الجديد، للإسراع باستكمال أعمال الإنشاءات المتبقية استعدادًا لبدءالتأثيث و الافتتاح.
 
 
 

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