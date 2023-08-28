محافظ الغربية وجهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية يتفقدان المناطق الأثرية

الغربية عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم اجتماعا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مدحت مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى، لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، والوفد المرافق له لمناقشة أعمال التطوير والتى سينفذها الجهاز، وتشمل تطوير المنطقة المتبقية المحيطة بالسيد البدوى والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين، كما تمت مناقشة الخطة التنفيذية لتطوير محيط مساكن الأوقاف بالعجيزى.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد فى الجمهورية الجديدة انشاء العديد من المشروعات فى جميع المجالات استهدفت إعادة وجه المحافظة الحضارى وتحقيق خدمات أفضل للمواطنين، مشيرا إلى حرص المحافظة لاستكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوى، حيث قامت المحافظة بتطوير وافتتاح الممشى السياحى وشارعى السكة الجديدة وعمر زعفان بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية فى عام 2021، وجارى استكمال أعمال تطوير باقى المنطقة بالتعاون مع الجهاز، حيث يعتبر المسجد والمنطقة المحيطة به هو أهم معلم أثرى وسياحى فى المحافظة، مؤكدا أن تطوير المناطق الاثرية يبرز الوجه الحضارى للمحافظة.

وعقب الاجتماع قام الحضور بجولة تفقدية لعدد من الأماكن التى ستقوم المحافظة بتطويرها، بالتنسيق مع الجهاز، وخلال الجولة تفقد الوفد المنطقة المحيطة بالسيد البدوى والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين تمهيدا لبدء تطويرها.