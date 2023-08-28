إحالة 103 من العاملين بمنشآت صحية فى مشتول السوق بالشرقية للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت الصحية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي : عدم تواجد 86 من العاملين بمقر مستشفى مشتول السوق التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

عدم تواجد 9 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بمنطقة النحال التابع للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد 8 من العاملين بمقر مكتب الطب الوقائي التابع للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.