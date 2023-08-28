محافظ أسوان يتابع ميدانيا التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، ميدانيا التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل من داخل الوحدة الصحية بالخزان غرب ، وعدد آخر من الوحدات والمراكز الطبية ضمن 76 مركزا طبيا، ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية، وأيضاً تشغيل 4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها بنهاية العام الحالي.

وتجرى الإستعدادات الجارية للبدء فى التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ورافق محافظ أسوان فى جولته الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، فيما إستمع محافظ أسوان، لشرح من الدكتورة أمال حسن مدير الوحدة الصحية بالخزان غرب، ومسئولى باقى الوحدات الصحية عن آلية ومنظومة العمل، والتي شملت إنهاء 92% من أعمال التسجيل لمواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من إجمالى 1.6 مليون نسمة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في تصريحات صحفية، أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة .

وأطمئن محافظ أسوان، على مستوى تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمواطنين الذين تصادف ترددهم أثناء جولته الميدانية، معربين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية سواء لهم أو لأبنائهم مما ساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، بالإضافة إلى أعباء التنقل للحصول على الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة.