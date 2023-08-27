اليوم السابع
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استمر 5 ساعات.. محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق زراعات قرية القنان

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:20 م
استمر 5 ساعات.. محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق زراعات قرية القنان السيطرة على حريق زراعات قرية القنان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعرض أعداد كبيرة من النخيل والزراعات لحريق بقرية القنان التابعة لمركز إدفو، والجهود المبذولة والتدخل السريع لمواجهة الحريق الذى اندلع فى كرم النخيل بالقرية، ثم امتدت إلى الأشجار حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة بالقرية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.
 
أكد إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، أن جهود السيطرة على الحريق الكبير إستمرت لأكثر من 5 ساعات شاركت فيها 6 عربات مطافئ كبيرة ، وطلمبات وموتورات ضخ المياه ، بالإضافة إلى عدد من اللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران وإحتوائها.
 
وأشار، إلى المتابعة اللحظة من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق بإشراف من الرائد محمود الشريف قائد الحماية المدنية بإدفو ، بجانب القيادات المحلية والشرطية مدعمين بالمعدات والعربات ، وسط مشاركة واسعة من أهالى القرية .
 
 
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 السيطرة على حريق زراعات قرية القنان
 

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 السيطرة على حريق زراعات قرية القنان
 

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 السيطرة على حريق زراعات قرية القنان
 

 


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