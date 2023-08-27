قومى المرأة بالشرقية: انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من حملة بلدى أمانة اليوم

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع الشرقية، فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الحملة بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمراة، وتستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين .

وأكدت مقررة الفرع، أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية وغيرها من البرامج التوعوية ، من خلال رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانة بهم في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جدارة ومهارات تواصل مع المستهدفين.



يذكر أن الحملة تسبقها دورة تدريبية للرائدات والمتطوعين المشاركين في الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.