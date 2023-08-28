مباحث التموين تضبط حلاوة طحينية مجهولة المصدر في مدينة بورفؤاد ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ، اليوم الاثنين، من ضبط حلاوة طحينية مجهولة المصدر داخل احدي المحال التجارية في نطاق مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد .

شنت إدارة تموين بورفؤاد حملات رقابية مكثفة على المحال التجارية، في اطار التعاون المشترك بين الجهات الرقابيه المختلفة وذلك لاحكام السيطرة الرقابية علي الاسواق العامة والمحلات وبناءً على تعليمات محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، وإشراف محمد حلمي وكيل المديرية، وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز الكائنة بدائرة مدينة بورفؤاد للوقوف على مدى التزامها بالقوانين والقرارات التموينية.

تشكلت لجنة من مفتشي الرقابة بادارة تموين بورفؤاد متمثلة في محمد سعيد مدير ادارة تموين بورفؤاد و ياسمين الطوخي، محمد متبولي ( مفتشي الرقابة )، وبمشاركة العقيد سهيل الجبالى رئيس مباحث التموين وبالاشتراك مع ادارة شئون البيئه بمجلس مدينة بورفؤاد وبالاشتراك مع مفتشى مكتب مراقبة اغذية المدينة ببورفواد ) محمد الرفاعي - أكرم عنتر الفقي مفتشي الاغذية .

وأكد محمد عوض، أنه خلال مرور الحملة بدائرة ادارة بورفؤاد وتحديداً منطقه الحرفيين، تم ملاحظة أحد محال السوبر ماركت يقوم بعرض وبيع المواد الغذائية بالتفتيش تبين وجود قوالب حلاوة طحينيه داخل ( ثلاجه لا تعمل ) ويظهر على قوالب الحلاوه بعض التغيرات، وكذا كان التغليف غير محكم للقوالب وعليه تم سؤال المدير المسئول عن وجود فواتير داله عن مصدرها اجاب ( انه ليس لديه الفواتير الان داخل المحل وعليه تم جمعها وبيانتها كالتالي 14 قالب حلاوة طحينيه مغلفه - الوزن 2.5 كجم تقريبا، بدون أى بيانات أو فواتير تفيد مصدرها ما يجعلها مخالفة لقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 الخاص بالسلع مجهولة المصدر .

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وإرسال العينات إلى المعامل لفحص المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .