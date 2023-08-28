اليوم السابع
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لحظة انهيار عقار الإسماعيلية.. فيديو

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:17 م
لحظة انهيار عقار الإسماعيلية.. فيديو العقار المنهار
الإسماعيلية - صبرى غانم

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ينشر اليوم السابع لحظة انهيار عقار الإسماعيلية، حيث انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة بقسم اول محافظة الإسماعيلية واسفر الانهيار عن إصابة شخص واستخراج جثة من تحت الأنقاض والبحث عن آخرين.
 
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالمحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والتدخل السريع إلى مكان الحادث.
 
وانتقل إلى مكان البلاغ اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة واسفر الانهيار حتى الآن عن اصابة شخص ومصرع اخر تحت الانقاض والبحث عن اخرين تحت انقاض المبنى.
 
العقار المنهار
العقار المنهار

أنقاض العقار المنهار
أنقاض العقار المنهار

موقع العقار المنهار في الإسماعيلية
موقع العقار المنهار في الإسماعيلية

موقع العقار المنهار
موقع العقار المنهار

 


الاسماعيلية

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امن الاسماعيلية

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