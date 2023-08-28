لحظة استخراج جثة شخص ونجله من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية.. فيديو وصور

الإسماعيلية- صبرى غانم

ينشر اليوم السابع لحظة استخراج شخص ونجله من تحت انقاض عقار الإسماعيلية المنهار ومازال البحث جاري عن وجود ضحايا أخرى.

وانهار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة بقسم اول محافظة الإسماعيلية واسفر الانهيار عن اصابة شخص واستخراج جثة من تحت الانقاض والبحث عن اخرين.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالمحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والتدخل السريع إلى مكان الحادث .

وانتقل إلى مكان البلاغ اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة واسفر الانهيار حتى الآن عن اصابة شخص ومصرع اخر تحت الانقاض والبحث عن اخرين تحت انقاض المبنى.