ضبط المتهمين بالسطو على محل مصوغات ذهبية فى الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة محاولة السطو على محل مصوغات بالإسماعيلية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بضبط شخص حال قيامه بمحاولة سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل أحد المحلات .

بالإنتقال والتقابل مع (مسئولة عن محل مصوغات) وقررت أنها حال تواجدها بالمحل المملوك لشقيقها فوجئت بتوقف مركبة "توك توك"ونزول "سيدة منتقبة" ورجل يرتدى كمامة طبية وقاما بالدلوف داخل المحل وقامت السيدة بفصل كاميرات المراقبة بالمحل وكان بحوزة الرجل "سلاح نارى" وحاولا سرقة بعض المشغولات الذهبية فقامت بالإستغاثة بالمارة وتم ضبط "السيدة المنتقبة" وتبين أنه رجل يرتدى الملابس النسائية (طالب - مقيم بدائرة المركز "تربطه صلة قرابة بالمبلغة") وسبق عمله بالمحل المُشار إليه وتم طرده لسابقة قيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط المتهم الثانى (عاطل –"له معلومات جنائية") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول، وأرشد عن (السلاح النارى وطلقة نارية - مركبة التوك توك .. المستخدمين فى الواقعة).