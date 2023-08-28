اليوم السابع
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لجنة فحص تظلمات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة.. التفاصيل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:12 م
لجنة فحص تظلمات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة.. التفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة
كتب مدحت وهبة

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أصدرت  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، ومدير المجلس الطبي بالمحافظة، والاستشاري الطبي المختص بحسب نوع الإعاقة، ومدير مكتب التأهيل الاجتماعي المختص، كما أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.

وتختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من قرار رفض طلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقه البطاقة، وتقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبي والوظيفي ،وجاء القرار استنادًا لحكم المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733  لسنة 2018.

وتتلقى  اللجنة تظلمات الجمهور في البداية ورقياً من خلال مركز التظلمات بديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ومكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال الخط الساخن لشكاوى الجمهور ورقمه 15044 وذلك لحين  الانتهاء من إعداد التطبيق الإلكتروني الخاص بالتظلمات.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت حملة تحت شعار "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها، ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.


التضامن

كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات لذوى الاعاقة

حقوق ذوى الاعاقة



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