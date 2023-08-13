"التضامن": حملة "هنوصلك" تستهدف الوصول إلى أماكن سكن ذوى الهمم

كشف خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، تفاصيل حملة "هنوصلك"، موضحًا أن الوزارة أطلقتها يوم الثلاثاء الماضى، وتستهدف تسجيل حالات الأشخاص ذوى الهمم والوصول إليهم فى أماكن سكنهم وتوعيته بالإجراءات والمستندات الخاصة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، من أجل استخراج بطاقات الخدمات لذوى القدرات الخاصة.

وأضاف "خليل"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافى ومنة الشرقاوى، أن الحملة ستستفيد بكل الموارد المتاحة لدى الوزارة مثل مديريات التضامن الاجتماعى والإدارات الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وذلك على المستوى الحكومى، كما أنها ستستفيد من كل الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية.

وأوضح، أن الحملة تنسق مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة، كما ستستفيد من الرائدات الاجتماعيات التابعات، وذلك، فيما يتعلق بعمليات تعبئة الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.