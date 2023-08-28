قوافل طبية وتوعوية شاملة ضمن مبادرة "انت الحياة" لقرية الزعفران بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية وتوعوية ارشادية شاملة إلى قرية الزعفران والقرى المجاورة بمركز الحامول، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار مبادرة "انت الحياة"، والتى اطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، واستمرارا لسلسلة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك فى اطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء اجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقى، وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، ومتابعة نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير ادارة متابعة المشروعات، والدكتور صفوة شلبى، مدير ادارة الجوالة، وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

شارك فى القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والاسنان والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعى والزراعة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والتى شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعى بإشراف الدكتور وائل الفقى وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الادمان.

كما عقدت الجامعة ندوات تثقيفية توعوية، وحاضر فيها الدكتور طارق عطية كلية الزراعة، والدكتور رماح محمد كلية الاداب، ودارت الندوة حول تنمية روح الانتماء واهمية المشروعات القومية وتناولت ايضا مشكلات الزواج المبكر، والاقتصاد فى نفقات الزواج "الإسراف فى جهاز العرائس ومشكلة الغارمات".

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، على استمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبى، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والحاضرات التى تخدم هذه القرى وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت فى اليوم الاول إقبالا كبيرًا من الأهالى وتم أجراء الكشف الطبى على 1463 حالة من أبناء قرية الزعفران والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.



صرف الادوية



طلاب كلية الطب



عدد من اعضاء القافلة