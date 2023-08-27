جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة فى تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات لعام 2023

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، حصول الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023 على مراكز متقدمة عن السنوات السابقة، ففى تخصص العلوم الزراعية حققت الجامعة المرتبة (101-150) دوليا، والمركز الاول محلياً للعام الثاني على التوالي، وفي تخصص العلوم البيطرية جاءت فى المركز (151-200) دولياً، والمركز الثالث محلياً للعام الخامس على التوالي، وفي مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية حققت المركز (201-300) دوليا والمكز الثاني محلياً للعام الثالث على التوالي، وفي تخصص العلوم البيولوجية البشرية حققت المركز (301-400) دوليا متقدمة 100 مركز عن العام الماضي، كما حققت المركز (401-500) دوليا فى تخصص العلوم البيولوجية، ولتصبح الجامعة الوحيدة التى ظهرت فى تخصصي "العلوم البيولوجية البشرية، والعلوم البيولوجية" من الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، ان هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "دسوقي"، إن الجامعة حافظت على تواجدها بين الجامعات الكبرى والمرموقة عالميا لتأكيد ريادتها إقليمياً ودوليا، مؤكدا على أن جميع التخصصات المصنفة عالميا تراع أحدث النظم التعليمية بما تساهم فى خريجين مميزين قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

ومن جانبه أشار الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن نجاح جامعة كفر الشيخ فى التواجد بصفة دائمة ضمن تصنيف شنغهاي الصينى هو إنجاز كبير خاصة أن المحافظة على التواجد والتقدم يأتى مع تزايد أعداد التخصصات المصنفة عالمياً عام بعد الآخر، وهو ما يؤكد أن النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة، مشدداً على أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التى تبذلها ادارة الجامعة فى كافة المجالات.