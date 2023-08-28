فى إطلاقها منتدي قضايا الطفل.. سلامة ونوار والزناتى وبكر والباطش يتحدثون عن الإعلام ودور وزارة الشباب

انطلقت اليوم أولى فعاليات "منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل"، بقاعة آل تقلا بالأهرام، والذي يتناول أهم ما يواجه أطفال مصر من قضايا وموضوعات.. جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت والإعلامية داليا أشرف.

وفتحت الفعالية حوارًا مع الحضور، حول موضوع "الإعلام وقضايا الطفل"، بينما تم على هامشه توزيع جوائز مسابقة نجوم علاء الدين لاكتشاف المواهب الإبداعية للنشء، في مجالات التقديم الإعلامي والقصة القصيرة والكتابة الصحفية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقطاع النشء بها، برئاسة جيهان حنفي وكيل الوزارة لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين بالوزارة.

وأوضح الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، أن المجلة تناولت قضايا كبيرة تهتم بالطفل، مثل قضية صحة أطفالنا، والتي تُعتبر من المرات الأولى التي يتم فيها مناقشة قضايا مهمة، تهم الطفل وصحته ومستقبله في مصر.

وأضاف أن المجلة تعمل على مناقشة قضية مهمة، تهم المجتمع ككل، وهي مستقبل وطننا، وفي القلب منه مستقبل أطفالنا، وتعمل طوال الوقت على هذا الملف، وليس مستقبل مجلة علاء الدين فقط، مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام بتاريخها ومجلة علاء الدين يعملان بذراع إعلامية قوية لنشر قضايا الأطفال، وكل الأمور التي تشغل تفكيرهم، وأيضًا العمل كوسيط لنقل تطلّعاتهم وطموحاتهم للقيادة السياسية والمسؤولين.

ووجّه "الزناتي" الشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والتي تُعتبر الشريك الواعي والإيجابي للمجلة، والتي تعمل طوال الوقت على تقديم كل سُبل وأوجه الدعم للمجلة والأطفال والنشء.

وقال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن مجلة علاء الدين تقوم بدور صحفي واع يتسم بالنشاط والعمل على الوصول إلى الأطفال في كل مكان، كما أشاد بأولياء الأمور الحضور في المنتدى لاهتمامهم بأطفالهم والوصول بهم إلى هذا المستوى من الوعي وأن مصر عامرة بمثل هذه النماذج من الأسر المصرية، ووجه رسالة لمجلة علاء الدين بالاستمرار في مسيرتها.

وفى كلمته، أشار الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة، أنه حصل على طاقة إيجابية من وجود الأطفال وتفاعلهم، وأوضح أنه سعيد بالأطفال الحضور وأسرهم، خاصة أنهم حضروا من محافظات بعيدة للمشاركة في فعاليات المنتدى، وأن مثل هؤلاء هم مستقبل مصر، كما وجه الشكر لمجلة علاء الدين على اكتشافها لمواهب الأطفال ورعايتهم وأن وزارة الشباب والرياضة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم للنشء؛ لأن بهم مصر تكون أحلى.

وأعرب الإعلامي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، عن إيمانه بضرورة استمرار صدور الصحافة الورقية فى ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذى يشهده العصر الحالي، وأشاد بالدور الذى تقوم به المجلة وأنها أهم مجلة في العصر الحالي، وأنه حرص على الحضور للخروج من المنتدى بتوصيات تفيد ملايين الأطفال المصريين في القرى والمحافظات، كما اقترح تعيين مندوبين من مواهب مجلة علاء الدين في محافظات مصر المختلفة.

وذكرت كاتبة الأطفال المبدعة سماح أبو بكر عزت أنها طوال حياتها معنية بالكتابة للطفل، وأن مجلة علاء الدين هي المجلة الوحيدة التى تتشرف بالكتابة فيها لما تقوم به من دور فعال لأطفال مصر بل والعرب ووصفتها بأنها أفضل مجلة عربية للطفل

وبعد حوار دام اكثر من ساعة بين الخبراء في الاعلام وَمسئَولي وزارة الشباب والرياضة

تم إعلان أسماء الفائزين فى مسابقة “نجوم علاء الدين لاكتشاف المواهب”، ففي مجال القصة القصيرة: فاز مصطفى رؤوف من محافظة الشرقية، وأروى أيمن محافظة البحيرة، وعمر أيمن طه من محافظة القاهرة.

وفي فرع الكتابة الصحفية: فاز ياسين السيد رجب من محافظة الجيزة، ونوران هاني فاروق محافظة المنيا، والسعيد جمال مراد من محافظة الغربية.

أما في فرع التقديم الإعلامي: ففازت الصديقة فرح محمد من محافظة القاهرة، ومحمد مصطفى وهمسة أيمن من محافظة دمياط، وزينة كريم من محافظة الجيزة، وإياد محمد عبدالله.. وآيات أحمد حمزة محافظة الإسماعيلية.. وطلال حمدي محافظة القاهرة، وحور محمد محافظة الجيزة، ونهال محمود محافظة قنا.

كما منحت المجلة الجوائز الخاصة في التقديم الإعلامي لكل من: رفيدة ياسر المدني محافظة القليوبية.. شكران حسين محافظة القاهرة.. ملك محمد محافظة دمياط.. فريدة محمد مجدي محافظة الجيزة.

وفي نهاية اللقاء تم الإعلان عن دورة تدريبية للفائزين في مجال التقديم الإعلامي تقوم بها الإعلامية داليا أشرف باستوديو مؤسسة الأهرام دعما للمواهب بالمسابقة وقراء علاء الدين

وفى ختام اليوم، كانت هناك مفاجأة للأطفال الفائزين، حيث تمت دعوتهم لمكتب وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحى، والتقاط صورة جماعية معهم ووقع لهم على شهادت تقديرهم ووعدهم بلقاء خاص بهم سيتم تحديده، وأكد للفائزين على حرص الوزارة على رعايته وتقديم كل الدعم للموهوبين وأنه تابع بنفسه المسابقة والأعمال المقدمة من المشاركين، وانبهر بأعمالهم المتميزة، وأكد على مشاركة الفائزين فى الملتقى الإعلامى الذى تقيمه الوزارة، بالإضافة إلى الرحلات التى قدمتها الوزارة كهدية للفائزين.



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