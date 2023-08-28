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فوز إعلام Cic بجوائز ملتقى القيادات السياسية الإعلامية بوزارة الشياب

الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:31 م
فوز إعلام Cic بجوائز ملتقى القيادات السياسية الإعلامية بوزارة الشياب طلاب معهد إعلام Cic
كتب محمد صبحى

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شارك معهد إعلام Cic فى فعاليات ملتقى القيادات السياسية الإعلامية والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC أن المشاركة في مسابقة العهد الخاصة كانت لتحفيز الحس الوطني لدي الشباب لإلقاء الضوء على قصص شهداء وأبطال ومصابي الوطن من القوات المسلحة والأطقم الطبية من خلال الصناعة الشبابية الإعلامية الابداعية ضمن 13 جامعة ومعهدا على مستوى الجمهورية.

وأضافت الدكتورة آمال الغزاوي عميد إعلام CIC أن المراكز المتقدمة في العديد من الاعمال الطلابية الابداعية قد حصلت على:

مركز أول - برنامج إذاعي "هدية لمصر"

مركز ثالث - مجلة صحفية "ع الهامش"

مركز رابع - برنامج إذاعي "صائد الدبابات" 

مركز خامس - فيلم تسجيلي "الشهيد الحي" مركز خامس - مجلة صحفية "دوبامين" مركز سابع - مجلة صحفية "رادار" مركز ثامن - فيلم تسجيلي "وسام شرف"

حفل التخرج
حفل التخرج

 

مشاركة نقيب الصحفيين
مشاركة نقيب الصحفيين

 

معهد إعلام cic
معهد إعلام cic

 


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