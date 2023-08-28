فوز إعلام Cic بجوائز ملتقى القيادات السياسية الإعلامية بوزارة الشياب

وأشارت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC أن المشاركة في مسابقة العهد الخاصة كانت لتحفيز الحس الوطني لدي الشباب لإلقاء الضوء على قصص شهداء وأبطال ومصابي الوطن من القوات المسلحة والأطقم الطبية من خلال الصناعة الشبابية الإعلامية الابداعية ضمن 13 جامعة ومعهدا على مستوى الجمهورية.

وأضافت الدكتورة آمال الغزاوي عميد إعلام CIC أن المراكز المتقدمة في العديد من الاعمال الطلابية الابداعية قد حصلت على:

مركز أول - برنامج إذاعي "هدية لمصر"

مركز ثالث - مجلة صحفية "ع الهامش"

مركز رابع - برنامج إذاعي "صائد الدبابات"

مركز خامس - فيلم تسجيلي "الشهيد الحي" مركز خامس - مجلة صحفية "دوبامين" مركز سابع - مجلة صحفية "رادار" مركز ثامن - فيلم تسجيلي "وسام شرف"