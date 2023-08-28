غلق وتشميع 10 مراكز دروس خصوصية خلال حملة رقابية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على مراكز الدروس الخصوصية، تفعيلا لقرار محافظة البحيرة فى هذا الشأن، مشيرا إلى تفعيل الحملات المشتركة بين جميع الإدارات التعليمية والجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة وتكثيف الحملات على مستوى جميع الادارات التعليمية بمراكز المحافظة.

وشدد وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، على تفعيل مجموعات الدعم المدرسى بجميع المدارس لدعم الطلاب، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بإستمرار رفع درجة الإستعداد بجميع الادارات التعليمية والمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارسة والالتزام بكافة القرارات الوزارية فى هذا الشأن.

وفى هذا السياق، شنت الإدارات التعليمية بمراكز كفر الدوار، وأبو حمص حملات مكبرة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية، وأسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع 10 مراكز دروس خصوصية لمخالفتها للقانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.