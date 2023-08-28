اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق وتشميع 10 مراكز دروس خصوصية خلال حملة رقابية فى البحيرة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:33 م
غلق وتشميع 10 مراكز دروس خصوصية خلال حملة رقابية فى البحيرة الحملات الرقابية على مراكز الدروس الخصوصية- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على مراكز الدروس الخصوصية، تفعيلا لقرار محافظة البحيرة فى هذا الشأن، مشيرا إلى تفعيل الحملات المشتركة بين جميع الإدارات التعليمية والجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة وتكثيف الحملات على مستوى جميع الادارات التعليمية بمراكز المحافظة.

وشدد وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، على تفعيل مجموعات الدعم المدرسى بجميع المدارس لدعم الطلاب، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بإستمرار رفع درجة الإستعداد بجميع الادارات التعليمية والمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارسة والالتزام بكافة القرارات الوزارية فى هذا الشأن.

وفى هذا السياق، شنت الإدارات التعليمية بمراكز كفر الدوار، وأبو حمص حملات مكبرة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية، وأسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع 10 مراكز دروس خصوصية لمخالفتها للقانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.


مراكز دروس خصوصية

اغلاق مراكز دروس

محافظة البحيرة

تعليم البحيرة

وكيل وزارة التعليم



الموضوعات المتعلقة

غلق وتشميع 8 مراكز دروس خصوصية خلال حملة رقابية بالبحيرة

الأحد، 27 أغسطس 2023 05:33 م

حملة لتشميع وغلق مراكز للدروس الخصوصية بالإسماعيلية.. صور

الأحد، 13 أغسطس 2023 10:45 م

عضو "تعليم النواب": يجب رفع مستوى المعلم ماديا وأدبيا قبل تجريم الدروس الخصوصية

الخميس، 25 مايو 2023 08:08 م

وزير التعليم: الامتحان وسيلة وليس غاية فى العملية التعليمية والنشاط له دور كبير فى بناء شخصية الطالب.. رضا حجازى: نعمل على عودة الطلاب مرة أخرى للمدرسة.. ويشدد على الحد من الدروس الخصوصية

الأحد، 19 مارس 2023 08:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة