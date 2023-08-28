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غرفة صناعة الملابس: تراجع الملابس المستوردة في السوق إلى 15%

الإثنين، 28 أغسطس 2023 09:00 ص
غرفة صناعة الملابس: تراجع الملابس المستوردة في السوق إلى 15% محمد عبد السلام
كتب إسلام سعيد

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كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهز باتحاد الصناعات، أن هناك تطورات مستمرة شهدتها صناعة الملابس الجاهزة خلال آخر 8 سنوات سواء إنتاج الملابس الحريمي أو الرجالي وهو ما انعكس على نسبة الملابس المستوردة الموجودة في السوق الآن والتي تراجعت من 50 % إلى 15 % فقط، 
 
وأضاف في تصريحات خاصة أن 85 % من الملابس المتداولة في الأسواق هي إنتاج محلي، وأعلن زيادة عدد مصانع الملابس الجاهزة المسجلة رسميًا في البلاد حتى نهاية 2022 لتسجل 8500 مصنع وهي تمثل العضويات في غرفة صناعة الملابس الجاهزة منهم 1700 عضوية جديدة.
 
 

الملابس

الغزل

النسيج

محمد عبد السلام



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