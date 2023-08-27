وضع حجر أساس أكبر مصنع نسيج ملابس جاهزة بالعين السخنة بـ60 مليون دولار

كتب مدحت عادل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر صباح اليوم، عن وضع حجر الأساس لمصنع Cady المتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية، وذلك ضمن مرحلة 6كم توسعات المطور الصناعي تيدا-مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث يقع المشروع على مساحة 145,5 ألف متر مربع، ليعد المصنع الأكبر مساحة ضمن منطقة تيدا، وقد تم وضع حجر الأساس للمصنع بحضور السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة، ونهلة عماد المدير التنفيذي لمؤسسة تيدا – مصر، والسيد لي سين تشين نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا الصين – إفريقيا، وشي يي الرئيس التنفيذي لشركة زهجيانغ كادي الصناعية المحدودة.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون الاقتصادي البناء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية والتي تتمثل في المنطقة الصناعية الصينية تيدا – مصر التي تحتوي على أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات يصل إلى 1,6 مليار دولار، ويستهدف مصنع كادي مصر للصناعات النسيجية تصدير منتجاته للأسواق الأوروبية والأمريكية، ويقع المشروع المكون من 6 مباني تتم على 3 مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع 2023 وتنتهي قبل نهاية 2024، ليبلغ حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد الانتهاء من الإنشاءات حوالي 50 ألف طن من الأقمشة والمنسوجات الصديقة للبيئة و 8 ملايين قطعة ملابس دون خياطة سنوياً، بحجم استثمارات مخططة للشركة داخل مصر تصل إلى 60 مليون دولار، وحجم مبيعات مقدرة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا السياق عبر وليد جمال الدين عن سعادته بتنوع المشروعات التي تقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولا سيما الشراكة المثمرة مع الاستثمارات الصينية والتي من المتوقع أن تشهد مزيد من التعاون خلال الشهور المقبلة، كما أكد أن مصنع كادي الذي يستهدف صناعة المنسوجات والملابس الصديقة للبيئة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة والمساهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مناطقها الصناعية وموانئها التابعة وسياساتها التي تحافظ على الاشتراطات البيئية ودعم المستثمرين والشركاء في هذا الشأن، كما أشار إلى اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقطاع المنسوجات والتي توفر له الهيئة البنية التحتية والأطر التشريعية والاتفاقيات التجارية التي تسمح بالنفاذ للأسواق المجاورة.

ومن جانبه أعرب السيد لي سين تشين عن سعادته بوضع حجر الأساس لمشروع كادي مصر، والتي استطاعت في العام الماضي أن تدرج في بورصة شنغهاي للأوراق المالية مما يعبر عن قوة هذه الشركة، كما تقدم بالشكر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لخلق بيئة عمل مواتية ودعم الشركات الصينية للتقدم والازدهار، وذلك بالتزامن مع مرور 15 عام على وجود المطور الصناعي تيدا مصر ومرور 10 سنوات على مبادرة الحزام والطريق.

كما أضاف السيد شي يي أن الشركة متخصصة في صناعة أقمشة البوليستر وأعمال الصباغة والطباعة لمنسوجات البوليستر، وأن إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة ما يعادل 10 ملايين قطعة سنوياً، كما أكد أن في ظل وجود مبادرة الحزام والطريق كان قرار الشركة أن تكون مصر هي أول محطات استثماراتهم الخارجية، وأكد أن الشركة تستهدف العمل على الأقمشة الصديقة للبيئة عالية الجودة.

والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس احتفلت في يوليو الماضي بمرور 15 عامًا من الشراكة والتعاون مع منطقة تيدا الصناعية والذي حضره مسؤولو كل من منطقة تيدا واقتصادية قناة السويس وممثلي مجتمع المال والأعمال في مصر والصين، فضلاً عن حضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، كما أن شهر مايو الماضي شهد زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار الصيني والتي تم من خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات بإجمالي استثمارات تجاوز 600 مليون دولار في مجالات الأجهزة الكهربائية والمنسوجات والطاقة وغيرها.