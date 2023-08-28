طقس مطروح اليوم.. معتدل والحرارة العظمى 32 درجة وإقبال كبير على الشواطئ

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، اليوم الإثنين، استمرار الطقس المعتدل على المناطق الساحلية والشواطئ، مع ارتفاع طفيف في الحرارة بواقع درجة مئوية واحدة عن الأمس، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 23 و 32 درجة مئوية، مع استمرار نسبة الرطوبة المرتفعة، في حين تساهم الأجواء الشاطئية ونسمات الهواء في تخفيف الإحساس بالحرارة.

ويزيد الشعور باعتدال الطقس على شواطئ البحر، خاصة مع أجواء المصيف الرائعة والمناظر الطبيعية الخلابة، بالتزامن مع زيادة الشعور أكثر بالطقس الحار الرطب نهاراً، على المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلي ومعتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتشهد الفترة الحالية، إقبالا كبيراً من المواطنين من المحافظات المختلفة، هرباً من الحر والاستمتاع بالأجواء اللطيفة على الشواطئ، وقضاء إجازة المصيف في أجواء ممتعة وممارسة السباحة واللعب في المياه وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالي.

ويتوافد المصطافون على الشواطئ المختلفة وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.