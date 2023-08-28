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طقس بورسعيد اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة والمحسوسة 35 درجة مئوية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:00 ص
طقس بورسعيد اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة والمحسوسة 35 درجة مئوية بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، ارتفاع بسيط فى درجات الحرارة بلغت حوالى 4 درجات عن الأمس ولكن نظراً لارتفاع نسبة الرطوبة فالدرجة المحسوسة هى 35 درجة مئوية. 
 
وانتظمت حركة الموانئ وحركة الملاحة فى المجرى الملاحى لقناة السويس، وكذلك نشاط الصيد فى البحر الأبيض المتوسط على شاطئ بورسعيد. 
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يوجد ارتفاع فى نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس.
 
وأضافت أن درجة الحرارة فى القاهرة 34 والمحسوسة 37 درجة، أسوان 43 والمحسوسة 44 درجة، شرم الشيخ 39 والمحسوسة 42 درجة، المنيا 37 والمحسوسة 39 درجة، الإسكندرية 31 والمحسوسة 34 درجة، مطروح 30 والمحسوسة 34 درجة، بورسعيد 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

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