طقس بورسعيد اليوم.. الحرارة العظمى 32 وهدوء فى أمواج البحر الأبيض المتوسط

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، اعتدال في درجات الحرارة بشتي الأحياء ومدينة بورفؤاد، وتكون أكثر إعتدالاً بالقرب من شاطئ البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس.

وتنتظم حركة الملاحة في مياه المجري الملاحي لقناة السويس، وتسير الأمور بشكل طبيعي في حركة الصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم (فى الظل ) علي بعض مناطق الجمهورية هي : القاهرة 35 درجة مئوية، الإسكندرية 31 درجة مئوية، شرم الشيخ 40 درجة مئوية، سوهاج 42 درجة مئوية، أسوان 45 درجة مئوية، المنيا 39 درجة مئوية، الدقهلية 34 درجة مئوية، بورسعيد 32 درج مئوية.