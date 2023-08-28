طائرة قائد فاجنر الروسية من الداخل قبل تحطمها بساعات.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

انتشر مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لطائرة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين قبل ساعات معدودة من تحطمها الأربعاء الماضي ومصرع كل من عليها.

وحسب تقارير، فقد تم في وقت سابق طرح هذه الطائرة من طراز "إمبراير ليغاسي 600" للبيع مقابل 5 ملايين يورو.

وقام ممثلان عن المشتري المحتمل شركة "روسجيت"، بفحص الطائرة في المطار في صباح الأربعاء، أي قبل ساعات من إقلاع رحلة بريجوجين الأخيرة، وصوراها من الداخل.

وطائرة Embraer EMB-135BJ Legacy 600 هي طائرة رجال أعمال تصنع بالبرازيل، يبلغ طولها 26 مترا وتتسع لـ13 شخصا، فيما تصل مسافة تحليقها إلى حوالي 6 آلاف كيلومتر، والسرعة إلى 833 كم / ساعة والارتفاع الأقصى نحو 12.5 ألف متر وفق روسيا اليوم.

وأكدت الفحوص الجينية وفاة قائد مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة يفغيني بريجوجين، حسبما أعلنت، الأحد، لجنة التحقيق الروسية المكلفة النظر في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها الأربعاء.

وأوضحت اللجنة في بيان أن "الفحوص الجينية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم".

وكان مع بريجوجين على متن الرحلة 6 من مرافقيه، بمن فيهم مساعده دميتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص هم الطيار ومساعده ومضيفة، " بريجوجين يفغيني، بروبوستين سيرغي، ماكاريان يفغيني، توتمين ألكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين دميتري، ماتوسيف نيكولاي"، وأعضاء الطاقم: "ليفشين أليكسي القائد، كريموف رستم مساعد الطيار، راسبوبوفا كريستينا مضيفة طيران".