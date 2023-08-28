اليوم السابع
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ضبط لص سرق خزينة حديدية في سفاجا

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:41 م
ضبط لص سرق خزينة حديدية في سفاجا حلمة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من   ضبط(3 أشخاص) لقيامهم بسرقة خزينة حديدية من داخل شقة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا) وبداخلها (مبلغ مالى - سلسلة ذهبية - جواز سفر خاص بزوجته).

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب" - 3 هواتف محمولة - سماعة صغيرة الحجم - سماعة لاسلكية - مبلغ مالى) من داخل مسكن (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) وبمواجهة المتهمين إعتروفوا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات.

 

 

 

 


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