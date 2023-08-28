ضبط لص سرق خزينة حديدية في سفاجا

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط(3 أشخاص) لقيامهم بسرقة خزينة حديدية من داخل شقة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا) وبداخلها (مبلغ مالى - سلسلة ذهبية - جواز سفر خاص بزوجته).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب" - 3 هواتف محمولة - سماعة صغيرة الحجم - سماعة لاسلكية - مبلغ مالى) من داخل مسكن (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) وبمواجهة المتهمين إعتروفوا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات.